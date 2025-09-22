Cartabianca | enzo iacchetti torna in studio con nuovi ospiti

ritorno di enzo iacchetti nello studio di «è sempre cartabianca». In un contesto di crescente interesse per i dibattiti politici e sociali, si segnala il ritorno di Enzo Iacchetti nel programma televisivo «È Sempre Cartabianca», condotto da Bianca Berlinguer. La puntata prevista per il 23 settembre vedrà nuovamente l’intervento del noto comico, che ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico e della stampa per le sue dichiarazioni e il suo ruolo in studio. il coinvolgimento di enzo iacchetti nel talk show. partecipazione come ospite e riflessioni recenti. Dopo un acceso confronto durante una precedente trasmissione, Enzo Iacchetti ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha commentato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cartabianca: enzo iacchetti torna in studio con nuovi ospiti

In questa notizia si parla di: cartabianca - enzo

