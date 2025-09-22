Carta Dedicata a te? No a te no | NON TE LA DIAMO PIU’ | ufficiale REVOCA IMMEDIATA del bonus I Niente 500 euro per gli italiani lo hanno appena comunicato

Nuove regole per la Carta “Dedicata a te” 2025, diminuisce il numero delle famiglie beneficiarie: la conferma del governo Ad agosto 2025 il governo italiano ha deciso di rinnovare la Carta Dedicata a te, l’aiuto economico destinato alle famiglie a basso reddito. La misura rimane, ma con alcune differenze sostanziali rispetto agli anni passati. La ricarica resta fissata a 500 euro una tantum, ma saranno meno i nuclei familiari a poterne usufruire. Il decreto che disciplina la misura è stato firmato dai ministeri competenti nei primi giorni di agosto e la carta entrerà in funzione dopo l’estate, anche se non si escludono ritardi nella distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

