Carrarese Tracollo allo stadio dei Marmi Ko con un Avellino in inferiorità numerica
carrarese 3 avellino 4 CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Salamon (56’ Zanon), Imperiale; Bouah (73’ Torregrossa), Zuelli, Hasa (56’ Schiavi), Cicconi; Sekulov (69’ Finotto), Bozhanaj (1’ s.t. Arena); Abiuso. A disp.: Fiorillo, Calabrese, Oliana, Parlanti, Rubino, Accornero, Distefano. All. Calabro. AVELLINO (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic (39’ Besaggio), Enrici; Missori (63’ Manzi), Palmiero, Sounas, Cagnano; Insigne (39’ Fontanarosa), Biasci (1’ s.t. Russo); Crespi (72’ Lescano). A disp. Daffara, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Panico. All. Biancolino. Arbitro: Mucera di Palermo; assistenti Imperiale di Genova e Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Fourneau; Var Volpi e Avar Cosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
