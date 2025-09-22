Carpi è ora di far sorridere il Cabassi

Sei punti in 3 trasferte. Il Carpi lontano dal " Cabassi " continua a viaggiare spedito e la vittoria di sabato a San Benedetto assomiglia tanto a quella di Piancastagnaio di tre settimane fa. Non solo per il punteggio (1-0) e per il valore doppio in classifica, sul campo di una diretta rivale salvezza, ma anche nelle modalità: dominio del gioco e zero occasioni nitide concesse agli avversari. I biancorossi sono nel gruppo ristretto delle 6 squadre del girone capaci già di piazzare due colpi esterni, come Ascoli (3 successi su 3), Guidonia, Arezzo, Pineto e Gubbio (2 come il Carpi ) e ora proveranno a mettere il turbo anche in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

