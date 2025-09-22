Carnago chiuso per 20 giorni il bar del centro | droga nascosta nei cestini risse e aggressioni tra i clienti

Notizie.virgilio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bar chiuso per 20 giorni a Carnago dopo arresti per spaccio e violenza: il Questore di Varese interviene per tutelare la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

carnago chiuso per 20 giorni il bar del centro droga nascosta nei cestini risse e aggressioni tra i clienti

© Notizie.virgilio.it - Carnago, chiuso per 20 giorni il bar del centro: droga nascosta nei cestini, risse e aggressioni tra i clienti

In questa notizia si parla di: carnago - chiuso

Droga ed episodi di violenza: chiuso per 20 giorni un bar di Carnago; Carnago: Droga e risse, bar del centro chiuso per 20 giorni; Bar del Varesotto chiuso per 20 giorni.

carnago chiuso 20 giorniCarnago, chiuso per 20 giorni il bar del centro: droga nascosta nei cestini, risse e aggressioni tra i clienti - Bar chiuso per 20 giorni a Carnago dopo arresti per spaccio e violenza: il Questore di Varese interviene per tutelare la sicurezza pubblica. Lo riporta virgilio.it

carnago chiuso 20 giorniPusher, pregiudicati e risse: il Questore chiude per 20 giorni un bar di Carnago - CARNAGO – Sabato scorso la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar del centro cittadino di Carnago il provvedimento con il quale il Questore di Varese ha ordinato la chiusura ... Riporta laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Carnago Chiuso 20 Giorni