Carmen Lasorella a La7 | Governo Meloni continua a fornire armi a Israele su Gaza è silente Scontro con Sala Fi
Durissimo scontro a Tagadà (La7) tra la giornalista Carmen Lasorella e il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala sulla tragica situazione a Gaza. L’ex inviata della Rai accusa senza mezzi termini l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Indubbiamente il governo italiano per troppo tempo è rimasto silente su questa storia e anche sul piano della reazione che la popolazione ha invocato: è stata invocata nelle università, nelle piazze, nei luoghi di lavoro. Questa è una situazione pesantissima che dura da troppo tempo, rispetto alla quale c’è un’inazione politica. L’Italia continua a fornire armi a Israele “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: carmen - lasorella
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da sposare»
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai? Il divorzio dall’ex marito Giuseppe Falegnami e il nuovo compagno William
Carmen Lasorella e l’agguato del 1995: “Marcello Palmisano morì sotto i miei occhi, fu uno choc”
#tagada Scontro in studio tra la giornalista Carmen Lasorella e Fabrizio Sala sulle posizioni internazionali di fronte il conflitto a Gaza. - X Vai su X
Nella puntata de La Volta Buona del 17 settembre Clizia Incorvaia ha parlato dei suoi disturbi alimentari e Carmen Lasorella ha ricordato l'attentato a Mogadiscio. - facebook.com Vai su Facebook
Piazzapulita - Puntata del 16/1/2025; Cecilia Sala, Mieli: Ieri svolta positiva, governo ha un quadro di tempi più certi; Gaza, Carmen Lasorella: “Non basta dire è vergogna. Serve reagire”.
Gaza, Lasorella: "Inazione politica dell'Italia". Sala: "Non forniamo armi" - Lasorella: "Situazione pesante dinanzi a cui c'è una inazione politica. Come scrive la7.it
Gaza, scintille tra il conduttore di La7 e Scurria (Fdi). “Il governo Meloni non agisce”. “Vuole la guerra con Israele?” - Protagonisti il conduttore Ivo Mej e il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria mentre partecipa in ... Si legge su ilfattoquotidiano.it