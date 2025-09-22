Carmen Lasorella a La7 | Governo Meloni continua a fornire armi a Israele su Gaza è silente Scontro con Sala Fi

Durissimo scontro a Tagadà (La7) tra la giornalista Carmen Lasorella e il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala sulla tragica situazione a Gaza. L’ex inviata della Rai accusa senza mezzi termini l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Indubbiamente il governo italiano per troppo tempo è rimasto silente su questa storia e anche sul piano della reazione che la popolazione ha invocato: è stata invocata nelle università, nelle piazze, nei luoghi di lavoro. Questa è una situazione pesantissima che dura da troppo tempo, rispetto alla quale c’è un’inazione politica. L’Italia continua a fornire armi a Israele “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

