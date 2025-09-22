Carlos Augusto si lascia alle spalle la sconfitta contro la Juve | Abbiamo imparato cosa fare meglio Siamo esperti e sappiamo uscire da questi momenti

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo, tornando ad analizzare il KO contro la Juventus. Una vittoria per ripartire, con i piedi per terra e la consapevolezza di dover ancora crescere. L’ Inter batte il Sassuolo e ritrova il sorriso, ma non si lascia andare a facili entusiasmi. A farsi portavoce della linea della prudenza è il difensore brasiliano Carlos Augusto, che ai microfoni di SportMediaset ha analizzato il momento della squadra. “Vittoria importante, ma c’è sempre da migliorare”. « Sono partite difficili, volevamo questa vittoria, era importante per il campionato », ha esordito l’esterno nerazzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carlos Augusto si lascia alle spalle la sconfitta contro la Juve: «Abbiamo imparato cosa fare meglio. Siamo esperti e sappiamo uscire da questi momenti»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Inter Fluminense, De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto: le idee di Chivu

Carlos Augusto a Dazn: «Potevamo fare meglio, adesso guardiamo avanti e ci riposiamo. So che si guarda ai risultati ma è stata una grande stagione!»

#CarlosAugusto, gomitata a #Berardi e neanche giallo: "Non ci sento più dall'orecchio" - X Vai su X

@federicodimarco @carlos.augusto99 per la vittoria ? Inter back to three points #InterSassuolo #SerieAEnilive - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7); Inter, Chivu mette alle spalle il periodo difficile: l'operazione rimonta è partita; Juve-Inter, formazioni ufficiali: Tudor sorprende tutti; Chivu lascia fuori un big.

Pagelle Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco e Augusto bomber a sorpresa, Pio Esposito risveglia San Siro, Sucic ok - 1 top e flop: i nerazzurri vincono grazie a Dimarco e Carlos Augusto. Si legge su sport.virgilio.it

Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio - Scende in campo da titolare per la prima volta in stagione e la risposta iniziale è positiva, come testimoniano le parate su Berardi e Laurienté. Lo riporta msn.com