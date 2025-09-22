Carlos Augusto POTM | Mi piace fare più ruoli Non ci sono partite facili | abbiamo dimostrato di…

Ilnerazzurro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Augusto si è preso la scena a San Siro con una prestazione di altissimo livello coronata dal gol del 2-0 che aveva apparentemente chiuso i conti contro il Sassuolo. L’esterno brasiliano, decisivo in entrambe le fasi di gioco, è stato premiato come Player of the Match, riconoscimento che certifica l’impatto determinante sulla gara. Intervistato da DAZN nel postpartita, il numero 30 nerazzurro ha spiegato l’approccio della squadra a un match tutt’altro che scontato: “ Non ci sono partite facili, ma abbiamo dimostrato di voler vincere. Abbiamo fatto di tutto per portarla a casa “. Parole che raccontano la mentalità del gruppo e il peso di un successo fondamentale per consolidare fiducia e continuità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carlos - augusto

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Inter Fluminense, De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto: le idee di Chivu

Carlos Augusto a Dazn: «Potevamo fare meglio, adesso guardiamo avanti e ci riposiamo. So che si guarda ai risultati ma è stata una grande stagione!»

carlos augusto potm piaceCarlos Augusto Player of the Match : "Abbiamo dimostrato di voler vincere. Io meglio da terzo? In questo gioco..." - Carlos Augusto, protagonista della serata di San Siro con una grande prova culminata col gol del 2- Si legge su msn.com

carlos augusto potm piaceCarlos Augusto: “Inter ha dimostrato di volere i tre punti. Sul mio doppio ruolo…” - «Avevo detto che era un risultato bastardo, per fortuna siamo riusciti a fare il gol del due a zero. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carlos Augusto Potm Piace