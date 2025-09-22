Carlos Augusto POTM | Mi piace fare più ruoli Non ci sono partite facili | abbiamo dimostrato di…

Carlos Augusto si è preso la scena a San Siro con una prestazione di altissimo livello coronata dal gol del 2-0 che aveva apparentemente chiuso i conti contro il Sassuolo. L’esterno brasiliano, decisivo in entrambe le fasi di gioco, è stato premiato come Player of the Match, riconoscimento che certifica l’impatto determinante sulla gara. Intervistato da DAZN nel postpartita, il numero 30 nerazzurro ha spiegato l’approccio della squadra a un match tutt’altro che scontato: “ Non ci sono partite facili, ma abbiamo dimostrato di voler vincere. Abbiamo fatto di tutto per portarla a casa “. Parole che raccontano la mentalità del gruppo e il peso di un successo fondamentale per consolidare fiducia e continuità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it