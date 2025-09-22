Carlantino festeggia la terza centenaria | nonna ' Netta' ne fa 100 con 11 figli 29 nipoti e 25 pronipoti
Ha compiuto 100 anni Maria Antonia Martino. Nata a Carlantino il 20 settembre 1925, un secolo dopo ha festeggiato il suo centesimo compleanno in una struttura socio-sanitaria di Lucera in cui vive da 10 anni. A festeggiarla, sabato 20 settembre, c’erano anche il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: carlantino - festeggia
