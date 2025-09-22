Caressa sottolinea | Parole molto chiare di Marotta su San Siro ecco il problema di chi dice no alla vendita!

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, ha commentato così le dichiarazioni di Marotta sul tema della vendita di San Siro a Inter e Milan. Intervenuto dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa commenta così le importanti dichiarazioni rilasciate dal presidente nerazzurro Beppe Marotta all'uscita dal Mezza al termine di Inter Sassuolo, riferite proprio al futuro di San Siro. LE PAROLE DI CARESSA – « Parole molto chiare quelle di Marotta, sono uscite delle notizie di giornali specifici, delle ipotesi di votazione della maggioranza che voterebbe contro, si parla dai 4 ai 7 della maggioranza contro il progetto San Siro.

Caressa: "Ho iniziato con il Subbuteo, ora sorrido quando i ragazzi esultano citando le mie parole" - Fabio Caressa si gode gli ultimi giorni di vacanza prima della partenza di una nuova stagione calcistica che lo vedrà ancora protagonista dell’ampia offerta di Sky, tra Serie A e competizioni europee. Lo riporta gazzetta.it

Fabio Caressa e il Napoli: «De Bruyne è l'arma in più. Ecco la partita più emozionante che ho raccontato degli azzurri» - In campionato, ovviamente, ma anche in Champions, credo possa fare un ulteriore salto in avanti. Da ilmattino.it