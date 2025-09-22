Cardiomiopatia non ischemica la ricerca Uniba | Modello diagnostico per pazienti a rischio di morte improvvisa

Un nuovo strumento diagnostico potrebbe rivoluzionare la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei pazienti con Cardiomiopatia non ischemica. La ricerca scientifica porta la firma del professor Andrea Igoren Guaricci, docente di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare all’Università di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

