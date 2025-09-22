Cardinal Becciu si torna in aula per il processo d’appello

Nella nuova aula del tribunale vaticano, inizia l'appello relativo alla compravendita di un palazzo al centro di Londra per la quale il cardinal Angelo Becciu è stato accusato di peculato e truffa, ricevendo una condanna in primo grado a cinque anni e sei mesi. Fiancheggiato e sostenuto dal suo difensore di sempre, l'avvocato Fabio Viglione.

