Cardinal Becciu si torna in aula per il processo d’appello
Nella nuova aula del tribunale vaticano, inizia l’appello relativo alla compravendita di un palazzo al centro di Londra per la quale il cardinal Angelo Becciu è stato accusato di peculato e truffa, ricevendo una condanna in primo grado a cinque anni e sei mesi. Fiancheggiato e sostenuto dal suo difensore di sempre, l’avvocato Fabio Viglione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: cardinal - becciu
Report. . Vaticano: al via il processo di appello per il Cardinale Angelo Becciu Il cardinale Becciu tornerà in aula lunedì 22 settembre, a giudizio nell'ambito del cosiddetto processo di Londra sui fondi riservati della Santa Sede. Dopo la condanna in primo gr - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale Becciu torna in aula, al via il processo d'appello; Il cardinale a caccia di riabilitazione. Becciu torna sul banco degli imputati; Palazzo di Londra, lunedì 22 via al processo d’appello, Becciu in aula.
Fondi riservati, da oggi il processo di appello per il cardinale Becciu - Si torna in aula oggi per il secondo grado di giudizio del processo sui fondi riservati della Segretaria di Stato utilizzati per la compravendita di un palazzo in Sloane Avenue a Londra. ansa.it scrive
Anche le chat di Chaouqui nel processo di appello a Becciu - Tornerà in aula lunedì prossimo 22 settembre, il cardinale Angelo Becciu a giudizio nell'ambito del cosiddetto processo di Londra sui fondi riservati della Santa Sede. ansa.it scrive