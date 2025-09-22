Carcere donna si uccide a Perugia Garante | situazione in Umbria è grave

A Perugia, una donna si è uccisa in carcere. Per il Garante dei detenuti, “la situazione in Umbria è estremamente grave”. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carcere, donna si uccide a Perugia. Garante: situazione in Umbria è grave

