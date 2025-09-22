Carabiniere barese muore durante il servizio nelle Marche | aveva 46 anni

Stava prestando servizio di sicurezza durante una sagra a Cerreto d'Esi, vicino Ancona, quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. Nonostante i soccorsi, intervenuti tempestivamente, e i tentativi di rianimazione, per Domenico Caradonna, carabiniere 46enne originario di Bari, non c'è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

