Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cara Silvia Salis, cara sindaco di Genova nonché astro nascente del campo progressista, le scrivo questa cartolina perché voglio esserle vicino in questo momento per lei duro: non dev’essere facile, infatti, diventare di colpo la preferita di Renzi e di Franceschini per fare la guerra a Elly Schlein. 🔗 Leggi su Laverita.info

Cara Salis, tutta falce e lancio del martello.

