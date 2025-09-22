Capuano dice la sua | Inter? Crea tanto ma concretizza poco L’impressione che da è questa

Capuano, il giornalista analizza la prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo: molto possesso, ma anche fragilità difensiva. Le sue parole. Il giornalista Giovanni Capuano ha condiviso le sue riflessioni sulla vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo attraverso un post sul suo account X ufficiale. Nonostante il risultato positivo, Capuano ha messo in luce alcune problematiche che ha riscontrato nella prestazione della squadra nerazzurra. Le sue parole sono state dirette: «L’Inter crea tanto, concretizza poco e vince con merito. Però l’impressione che lascia è quella di una squadra fragile, incapace di controllare il gioco e perennemente a rischio quando il pallone entra nella sua metà campo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capuano dice la sua: «Inter? Crea tanto, ma concretizza poco. L’impressione che da è questa»

