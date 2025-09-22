Captain Marvel Brie Larson rientra ancora nei piani del MCU? E gli Young Avengers? Tutti i nuovi rumor

Il personaggio interpretato da Larson non compare nel Marvel Cinematic Universe dai tempi del mega flop di The Marvels, quando tornerà se lo farà mai? Il futuro del Marvel Cinematic Universe comincia a prendere forma, almeno secondo gli ultimi rumor che circolano online. Al centro di queste indiscrezioni ci sono due elementi che stanno già facendo discutere i fan: il ruolo di Captain Marvel e la possibile realizzazione di un film dedicato ai Young Avengers. Partiamo da Carol Danvers. Dopo le critiche negative e il flop al box-office di The Marvels, qualcuno aveva ipotizzato che il personaggio potesse essere relegato in secondo piano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

