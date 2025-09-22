Capriolo caricato in auto e accuse di furto di legna | scoperto falso forestale
Un cappello con lo stemma ufficiale, un tono da comandante e l’abilità di presentarsi come un uomo della Forestale. Così un pensionato di Nimis ha inscenato in almeno due occasioni la sua appartenenza al Corpo forestale regionale, fino a quando le indagini hanno fatto emergere la verità: l’uomo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: capriolo - caricato
Capriolo caricato in auto e accuse di furto di legna: scoperto falso forestale con cappelli e fregi d’ordinanza.
Ascoli, travolgono un capriolo in auto: provano a caricarlo e portarlo via - Ascoli, 7 marzo 2023 – Travolgono un capriolo lungo la provinciale Cuprense e cercano di caricarlo in macchina per portarlo via. Secondo ilrestodelcarlino.it
Auto finisce nel fossato insieme alle Dune buggy per schivare un capriolo: 4 feriti - Un grave incidente si è verificato oggi, 15 ottobre, intorno alle 12:30 di oggi sulla Statale 14, nel tratto compreso tra Le Zone e Mazzolada. Da ilgazzettino.it