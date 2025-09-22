Capodanno ebraico gli auguri del Papa

14.05 In occasione delle prossime ricorrenze di Rosh ha Shanà, il Capodanno ebraico, di Yom Kippur e di Sukkot, Papa Leone XIV invia un telegramma di "cordiali auguri" al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e alla Comunità ebraica romana in cui auspica che vengano approfonditi "gli sforzi per l'amicizia tra di noi,nella città Roma,nel mondo". "Dio -aggiunge il Pontefice- ci conceda la pace e l'instancabile desiderio di promuoverla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it