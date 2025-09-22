Capire l' ictus un' emergenza che colpisce dalle 30 alle 50 mila persone
Si terrà a Pordenone un convegno focalizzato sulla prevenzione e il trattamento dell'ictus da aterosclerosi carotidea, una patologia che rappresenta circa il 30% dei casi totali di ictus ischemico. L'evento, a ingresso libero, si svolgerà giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 16.00 alle 18.30. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
#InfoCRI Sai cosa fare in caso di ICTUS? Riconoscerlo subito può fare la differenza! Ricorda l'acronimo FAST: Face - volto asimmetrico Arm - debolezza a un arto Speech - linguaggio confuso Time - agisci in fretta e segnati l'orario dei primi sintomi E ricorda: l - facebook.com Vai su Facebook
Capire l'ictus, un'emergenza che colpisce dalle 30 alle 50 mila persone; Ictus, A.L.I.Ce. Italia: Tra i giovani casi in aumento, ma la prevenzione non decolla; Emergenza senza tregua: 6 ictus in 36 ore. Corsa contro il tempo alle Molinette.
La beffa della Rete Ictus: senza Stroke Unit, posti letto e trasporti d’emergenza. Annunciata ma non operativa - La delibera Asrem del 10 settembre ha dichiarato operativa la rete regionale per la cura dell’ictus, ma le criticità denunciate nei reparti restano senza soluzione: mancano stroke unit funzionanti, pe ... Si legge su primonumero.it
Ictus cerebrale, come un bambino può salvare una vita - Italia Odv rilancia in centinaia di scuole primarie il programma internazionale FAST Heroes, che insegna ai più piccoli a riconoscere i sintomi de ... Segnala vanityfair.it