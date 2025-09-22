Capaci diventa città della prevenzione | ecco il camper dell' Asp per vaccinazioni e screening pediatrici

Domani, martedì 23 settembre, piazza Matrice a Capaci si trasformerà in un vero e proprio hub della salute. Dalle 10.30 alle 16.30, cittadini di ogni età potranno accedere a visite, screening e consulenze grazie all'open day itinerante della prevenzione, organizzato dall'Asp di Palermo in.

Domani Capaci diventa città della prevenzione, tutti i servizi gratuiti dell’Open day dell’Asp di Palermo - Domani, martedì 23 settembre, Piazza Matrice a Capaci si trasformerà in un vero e proprio hub della salute. blogsicilia.it scrive

