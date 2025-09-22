I bianconeri a gennaio dovranno tornare quasi sicuramente sul mercato dei centrocampisti vista la coperta cortissima La Juventus incappa nel secondo pareggio consecutivo e dopo le prime tre vittorie in campionato torna un po’ sulla terra. Se il risultato col Borussia Dortmund era stato accolto comunque in maniera positiva visto lo sviluppo della partita e la rimonta incredibile nel recupero, quello col Verona ovviamente ha avuto tutt’altro tono. Perché è stato un pari decisamente inaspettato e maturato con una prestazione opaca soprattutto nel secondo tempo. Milinkovic-Savic (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caos Locatelli e Milinkovic-Savic alla Juve: ha già detto sì