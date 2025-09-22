Caos all’aeroporto tutta colpa di uno youtuber | decisione shock della Polizia

Cityrumors.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibile episodio quello accaduto nei giorni scorsi allAeroporto Internazionale Manohar, situato a Mopa nel distretto di Pernem Taluka, nel nord dello stato indiano di Goa Non è la prima volta che a causa di alcuni youtuber locali in India emergono storie tanto curiose quanto assurde, fino al limite dell’inverosimile, arrivando a volte a mettere a repentaglio anche la normale routine di un aeroporto internazionale. Resta famoso infatti il caso dell’influencer che ha pubblicato sul suo canale, sulla piattaforma video più famosa al mondo, un filmato dove cucinava, con dovizia di particolari sugli ingredienti da utilizzare nella ricetta, un animale sacro nel suo paese, prima di finire addirittura arrestato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

caos all8217aeroporto tutta colpa di uno youtuber decisione shock160della160polizia

© Cityrumors.it - Caos all’aeroporto, tutta colpa di uno youtuber: decisione shock della Polizia

In questa notizia si parla di: caos - aeroporto

Incendio spaventoso a pochi passi dall’aeroporto: voli cancellati, caos totale

Incendio Fiumicino, bruciano sterpaglie nei pressi dell'aeroporto: caos traffico e nube verso Roma. Roghi anche sull'Aniene

Incendio Fiumicino, bruciano sterpaglie nei pressi dell'aeroporto: caos traffico. Roghi anche sull'Aniene, case evacuate a Ponte Galeria

Cerca Video su questo argomento: Caos All8217aeroporto Tutta Colpa