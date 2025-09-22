Cantieri e pedaggi mettono in crisi l' autotrasporto
Negli ultimi mesi Cna Fita ha richiamato con forza l’attenzione delle istituzioni sul grave stato delle infrastrutture stradali e autostradali italiane, denunciando la mancanza di una programmazione che concili manutenzione, sicurezza e continuità dei servizi di trasporto. Già a luglio la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: cantieri - pedaggi
Esodo per le vacanze: cantieri in autostrada, pedaggi e costi della benzina. La guida per chi si mette in viaggio
Sì al Ponte sullo Stretto. Salvini: cantieri a settembre. Pd: azzardo folle. 'Pedaggi, per le auto sotto i 10 euro' | I 5 step, il rebus ricorsi
Sì al Ponte sullo Stretto, Salvini: "Cantieri da settembre, pedaggi sotto 10 euro". Pd: "Folle"| Anche la Ue vigila: tutte le tappe mancanti
Autostrade, ecco come funzionerà il pedaggio ridotto dove ci sono i cantieri - X Vai su X
?I DISAGI?in autostrada sono tornati con i cantieri: deviazioni, restringimenti, cambi di carreggiata, ma i pedaggi sono identici - facebook.com Vai su Facebook
Cna Arezzo: cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto; Autotrasporto in crisi: «I cantieri della Torino-Savona mettono in ginocchio le imprese»; Cna Arezzo | cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto.
Cna Arezzo: cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto - CNA Fita sottolinea inoltre che i disagi non si limitano a singoli tratti, ma riguardano l’intera rete nazionale. Lo riporta msn.com