Cantiere per il nuovo ponte avviate le operazioni di infissione dei micropali
A Coccanile di Copparo procedono i lavori che condurranno al ripristino e all'adeguamento del ponte in muratura e acciaio, sul Canal Bianco. Dopo l'allargamento della sede stradale, per consentire l'accesso ai mezzi d'opera e permettere l'avanzamento delle successive fasi di intervento, in questi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria
Tramvia Firenze, al via nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi
Tramvia Firenze: nuovo cantiere nel lungarno Pecori Giraldi. Come cambia la viabilità
Nuovo Nido a Bonacina: cantiere fermo, si rescinde il contratto L'appalto assegnato nel''ambito dei lavori finanziati dal Pnrr. Il Comune avrà trenta giorni di tempo per individuare una nuova impresa
Itema investe 30 milioni a Ponte Nossa: un nuovo stabilimento nell’ex Cantoni - Progetto strategico sia per la competitività del gruppo sia per il rilancio economico del territorio. Da ecodibergamo.it
Nuovo ponte sul Torrente Marano, intervento al via - Lunedì 22 settembre a Riccione prenderanno il via i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Marano, in viale D'Annunzio, che prevede la demolizione della vecchia struttura ... Scrive newsrimini.it