Canottaggio doppio e quattro senza in semifinale ai Mondiali Ultimo atto per Perini nel singolo PR1
Arrivano ancora buone notizie da Shanghai, in Cina, sede dei Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della seconda giornata ancora spazio alle batterie, ed i tre equipaggi dell’Italia superano in blocco il turno. Accedono alle semifinali il doppio senior maschile di Niels Torre e Gabriel Soares ed il quattro senza senior maschile di Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, infine stacca il pass per la finale il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior maschile Niels Torre e Gabriel Soares centrano il passaggio diretto in semifinale in virtù della seconda posizione ottenuta nella prima batteria, la più lenta delle quattro in programma: l’equipaggio azzurro completa le proprie fatiche con il tempo di 6:25. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - doppio
Canottaggio, il doppio maschile va in finale ai Mondiali U23. In semifinale nel singolo Marco Selva
Canottaggio, subito 4 medaglie per l’Italia ai Mondiali U23! Ori per doppio maschile e singolo pl femminile
Canottaggio, l’Italia conquista l’oro nel doppio pl maschile ai Mondiali U23
Mondiali Pararowing: il doppio PR3 https://tinyurl.com/6eprwcph #WorldRowingChamps #WRCHShanghai #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio - X Vai su X
Tricolore nel Canottaggio. Silvia Tripi e Federico Ceccarino Campioni d’italia assoluti nella specialità olimpica del doppio mix di beach sprint. Argento per gli U19 Dopo oltre quindici anni, domenica 14 settembre, il Circolo Canottieri Napoli vince nuovamente - facebook.com Vai su Facebook
Canottaggio, doppio e quattro senza in semifinale ai Mondiali. Ultimo atto per Perini nel singolo PR1; La Rappresentativa Lombarda Under 17 invitata alla storica regata di Rapperswil sul lago di Zurigo; Canottaggio - A Shanghai domani il via ai Mondiali di Canottaggio, l'Italia esordisce con i vicecampioni olimpici del 4 di coppia e il 2 senza femminile.
Canottaggio, doppio e quattro senza in semifinale ai Mondiali. Ultimo atto per Perini nel singolo PR1 - Arrivano ancora buone notizie da Shanghai, in Cina, sede dei Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della seconda ... Da oasport.it
Canottaggio – A Shanghai domani il via ai Mondiali di Canottaggio, l’Italia esordisce con i vicecampioni olimpici del 4 di coppia e il 2 senza femminile - A Shanghai domani il via ai Mondiali di Canottaggio, l'Italia esordisce con i vicecampioni olimpici del 4 di coppia e il 2 senza femminile ... Riporta politicamentecorretto.com