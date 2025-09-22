canottaggio doppio e quattro senza in semifinale ai mondiali ultimo atto per perini nel singolo pr1

Arrivano ancora buone notizie da Shanghai, in Cina, sede dei Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: nella sessione mattutina della seconda giornata ancora spazio alle batterie, ed i tre equipaggi dell’Italia superano in blocco il turno. Accedono alle semifinali il doppio senior maschile di Niels Torre e Gabriel Soares ed il quattro senza senior maschile di Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, infine stacca il pass per la finale il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior maschile Niels Torre e Gabriel Soares centrano il passaggio diretto in semifinale in virtù della seconda posizione ottenuta nella prima batteria, la più lenta delle quattro in programma: l’equipaggio azzurro completa le proprie fatiche con il tempo di 6:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

