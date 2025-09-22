Canottaggio Davide Mumolo approda ai quarti di finale del singolo ai Mondiali di Shanghai
La seconda giornata di gare dei Mondiali di canottaggio, rassegna che si sta svolgendo a Shanghai, si chiude con la batterie del singolo maschile e femminile. La spedizione azzurra, dopo aver ottenuto il passaggio del turno con il doppio e il quattro senza in campo maschile, qualifica Davide Mumolo ai quarti di finale nel singolo maschile. Nella prima batteria del singolo femminile Alice Gnatta termina in terza posizione, staccata di 19.96 dalla vincitrice. S’impone la britannica Lauren Henry che taglia il traguardo con il tempo di 07:17.75 e precede la sudafricana, seconda con un ritardo di 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Canottaggio, Davide Mumolo approda ai quarti di finale del singolo ai Mondiali di Shanghai.
