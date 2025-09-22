Cani in aereo senza trasportino | da martedì 23 settembre Le nuove regole
Secondo le nuove regole disposte dall'Enac e approvate il 19 settembre, i cani di taglia superiore ai 10 kg d'ora in poi viaggeranno nella cabina degli aerei insieme al proprio padrone L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: cani - aereo
Viaggi in aereo, dai liquidi nei bagagli a mano ai cani in cabina: novità dell’estate 2025
“Sì anche ai cani di grossa taglia in aereo con i padroni: sono ‘membri della famiglia’, serve un cambiamento culturale”: la proposta dell’Enac
Cani e gatti in aereo: la classifica delle compagnie più pet-friendly e le nuove regole Enac
Cani in aereo, sparisce l'obbligo del trasportino. Tutte le nuove regole per volare con loro - X Vai su X
Una data destinata a segnare una svolta nel trasporto aereo italiano: il 23 settembre partirà da Linate il volo AZ2029 diretto a Roma, il primo in assoluto in cui cani di grossa taglia potranno viaggiare in cabina accanto ai proprietari, senza obbligo di trasportino - facebook.com Vai su Facebook
Italia, martedì il primo volo con i cani in cabina senza trasportino: ecco le nuove regole; Cani in aereo senza trasportino: le nuove regole per far volare gli animali in cabina; Martedì 23 settembre parte il primo volo con i cani in cabina, senza trasportino: le nuove regole.
Cani a bordo: dal 23 settembre anche i grandi amici a quattro zampe potranno volare con i loro padroni - grande di viaggiare in cabina senza trasportino, con misure pensate per la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri. Da laprovinciadivarese.it
Viaggiare con il cane in aereo, da martedì via agli animali in cabina: dal trasportino alla cintura ecco tutto quello che c’è da sapere - Dal 23 settembre partono le prime sperimentazioni per far imbarcare insieme ai passeggeri anche gli animali di grossa taglia (sopra i 10 kg) ... Scrive italiaoggi.it