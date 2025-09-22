Cani di grande taglia in cabina aereo domani il primo volo pet friendly in Italia
Si parte dal Milano - Roma con nuove regole che rivoluzionano il modo di viaggiare con ii quattrozampe Volare con il proprio cane non è mai stato così semplice, pure con gli amici a quattrozampe di taglia grande. Anche loro potranno vivere l’esperienza del viaggio in aereo al fianco dei propr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cani - grande
Nel Comasco il grande parco giochi per cani resta aperto tutto agosto
Giorgio Armani era un grande amante degli animali: cani, gatti e non solo
“Dal 23 settembre in aereo con i padroni anche i cani di taglia medio-grande”: l’annuncio di Salvini. Ecco come funziona
Grande successo per la II Coppa Europa per Cani da Seguita su Cinghiale Castiglione della Pescaia & Scarlino | 12-13 settembre 2025 Due giornate intense che hanno trasformato il nostro territorio nella capitale europea della cinofilia venatoria, con l - facebook.com Vai su Facebook
Dal 23 settembre i cani di taglia grande potranno volare in cabina; Cani di grossa taglia in aereo: dal 23 settembre il tuo Labrador sarà in cabina con te!; Parte ufficialmente il primo volo con cani di grossa taglia, le nuove regole.
Dal 23 settembre i cani oltre 10 chili potranno salire in cabina in aereo con il loro padrone: cosa è previsto - Scatta il 23 settembre la possibilità di portare a bordo degli aerei cani di taglia medio grande. Scrive tg.la7.it
Dal 23 settembre i cani di taglia grande voleranno in cabina: via libera dell’ENAC ma con le eccezioni - Salvini annuncia il primo volo “sopra taglia” con Ita Airways: trasportini fissati ai sedili, secondo nuove regole di sicurezza. Segnala quicosenza.it