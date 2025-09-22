Cani di grande taglia in cabina aereo domani il primo volo pet friendly in Italia

Si parte dal Milano - Roma con nuove regole che rivoluzionano il modo di viaggiare con ii quattrozampe Volare con il proprio cane non è mai stato così semplice, pure con gli amici a quattrozampe di taglia grande. Anche loro potranno vivere l’esperienza del viaggio in aereo al fianco dei propr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cani di grande taglia in cabina aereo, domani il primo volo pet friendly in Italia

“Dal 23 settembre in aereo con i padroni anche i cani di taglia medio-grande”: l’annuncio di Salvini. Ecco come funziona

Dal 23 settembre i cani di taglia grande potranno volare in cabina; Cani di grossa taglia in aereo: dal 23 settembre il tuo Labrador sarà in cabina con te!; Parte ufficialmente il primo volo con cani di grossa taglia, le nuove regole.

cani grande taglia cabinaDal 23 settembre i cani oltre 10 chili potranno salire in cabina in aereo con il loro padrone: cosa è previsto - Scatta il 23 settembre la possibilità di portare a bordo degli aerei cani di taglia medio grande. Scrive tg.la7.it

cani grande taglia cabinaDal 23 settembre i cani di taglia grande voleranno in cabina: via libera dell’ENAC ma con le eccezioni - Salvini annuncia il primo volo “sopra taglia” con Ita Airways: trasportini fissati ai sedili, secondo nuove regole di sicurezza. Segnala quicosenza.it

