Cancro stomaco studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
(Adnkronos) – I farmaci anti-Egfr – una delle terapie a bersaglio molecolare più utilizzate in oncologia, dal cancro al polmone a quello del colon-retto – si sono dimostrati efficaci anche in alcuni casi di tumore gastrico. Questi medicinali, che agiscono disattivando un recettore noto per stimolare la crescita delle cellule neoplastiche, hanno rallentato la progressione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: cancro - stomaco
Tumori, oncologo Pinto: "Terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco"
Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale
Tumori: oncologo Pinto, ‘in 10 anni terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco’
Molti dei disturbi gastrici come bruciore, gonfiore e dolori addominali sono dovuti alla presenza nel nostro stomaco di un ospite non certo gradito, l' La crescita dell’ porta con sé una serie di sp - facebook.com Vai su Facebook
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti; Mostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): Una delle più importanti; Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale.
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti - una delle terapie a bersaglio molecolare più utilizzate in oncologia, dal cancro al polmone a quello del colon- Da msn.com
Tumore gastrico: nuove speranze dai farmaci già usati contro il cancro al polmone - EGFR, già usati in altri tumori, in un sottogruppo di pazienti ... iodonna.it scrive