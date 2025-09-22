Canale 5 già cambia | Bova anticipa al martedì Hunziker passa al mercoledì

La prima serata di Canale 5 si è riaccesa non come previsto. La nuova edizione di Io Canto Family e la terza stagione di Buongiorno, Mamma! sono partite decisamente in sordina e Mediaset correi ai ripari. Buongiorno Mamma 3 passa al martedì, Io Canto al mercoledì. Dopo la prima puntata di mercoledì scorso, vista da appena 2,1 milioni di spettatori (14.7% di share) e battuta da una replica de Il Commissario Montalbano (16%), Buongiorno, Mamma! 3 anticipa al martedì – domani, 23 settembre – la seconda puntata. E così sarà anche per le due puntate successive del 2 e 9 ottobre. La serie con protagonista Raoul Bova occupa dunque la serata che ha visto stentare una settimana fa Michelle Hunziker con l’esordio di Io Canto Family, fermo a 2 milioni e il 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Canale 5 già cambia: Bova anticipa al martedì, Hunziker passa al mercoledì

