Canale 5 cambia il palinsesto | Buongiorno Mamma! 3 passa al martedì Io Canto Family al mercoledì

Dopo i debutti sottotono della nuova stagione televisiva, Mediaset corre subito ai ripari. Da questa settimana, il palinsesto di Canale 5 cambia: la fiction Buongiorno, Mamma! 3 con Raoul Bova anticipa al martedì, mentre lo show musicale Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker slitta al mercoledì. Buongiorno, Mamma! 3 anticipa al martedì. La terza stagione della fiction con protagonista Raoul Bova aveva esordito mercoledì scorso con soli 2,1 milioni di spettatori e il 14,7% di share, venendo superata dalla replica de Il Commissario Montalbano su Rai 1 (16%). Per provare a rilanciare la serie, Mediaset ha deciso di spostarla al martedì sera. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Canale 5 cambia il palinsesto: Buongiorno, Mamma! 3 passa al martedì, Io Canto Family al mercoledì

In questa notizia si parla di: canale - cambia

“Zelig” torna su Canale 5 ma cambia tutto: fuori Bisio e Incontrada, chi li sostituirà

CANALE 5 SCATENATA CONTRO RAI1: CAMBIA IL POMERIGGIO MA SCOPPIA LA POLEMICA

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

METEO – Cambia tutto: in arrivo l’autunno con deciso calo termico e piogge anche forti | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #meteoitalia #italia #previsionimeteo - facebook.com Vai su Facebook

La forza di una donna e Forbidden Fruit, i nuovi orari dal 22 settembre; Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione: quando vanno in onda su Canale 5; Palinsesto Mediaset, ottobre 2025: come cambia la programmazione, il destino di Striscia la Notizia ed i tagli per fare spazio a Maria.

Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione: quando vanno in onda su Canale 5 - Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset: la fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova e il programma Io canto condotto da Michelle Hunziker invertono ... Come scrive fanpage.it

La trama delle puntate delle due dizi turche in onda nel pomeriggio di Canale 5 - A che ora ci sono oggi Forbidden Fruit e La Forza di una donna su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, le anticipazioni delle puntate ... Riporta gazzetta.it