Campionato Italiano GT Sprint | si riparte da Imola Orari e dirette

Si disputa nel fine settimana del 25-28 settembre la terza prova del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025. Dopo la lunga pausa estiva le vetture a ruote coperte di classe GT3 e GT Cup si ritroveranno sul veloce, ma impegnativo, tracciato di Imola. Per Ebimotors al via in classe GT3 AM la verde Porsche 911 GT3 R numero 44 che scenderà in pista con il collaudato duo formato da Paolo Venerosi Pesciolini e da Alessandro Baccani. I due occupano ad oggi stabilmente la terza piazza in campionato. L’anello, collocato sulla riva destra del fiume Santerno, con i suoi saliscendi e le celeberrime curve (Tosa, Piratella, Rivazza, etc) sarà la prova del nove per l’equipaggio per cercare di rimontare posizioni e punti importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano GT Sprint: si riparte da Imola. Orari e dirette

In questa notizia si parla di: campionato - italiano

Capo d'Orlando, si chiude il campionato italiano assoluto di Vela d’Altura Edison Next

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul podio del Campionato brasiliano di jiu jitsu un solo italiano: è il palermitano Francesco Calandra

Chef di origine marocchina a Bolzano vince il Campionato Italiano di Cous Cous 2025 al Cous Cous Fest - facebook.com Vai su Facebook

Il Mugello si chiude con le vittorie di Frassineti-Liberati (GT3) e Pollini-Pollini (GT Cup) nel 2° appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint; Campionato Italiano GT Endurance 2025: al Mugello trionfano Mazzola, Rauer e Cazzaniga; Il Campionato Italiano Gran Turismo 2025 accende i motori con 41 equipaggi al via della stagione Endurance.

Debutto dolceamaro per Luigi Gallo nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 a Vallelunga - Esordio stagionale positivo, seppur segnato da alcune circostanze sfortunate, per XC Motorsport nel primo round ... Riporta ilmessaggero.it

BMW Italia Ceccato Racing Team: nuova line-up per il Campionato Italiano GT 2025 - È tempo di riaccendere i motori: il BMW Italia Ceccato Racing Team, guidato da Roberto Ravaglia, è pronto a tornare in pista per difendere il titolo nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e a ... Scrive affaritaliani.it