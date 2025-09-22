Campania piogge e calo termico da martedì | le previsioni

L’anticiclone lascia la Campania e il Sud, dove da martedì sono attesi temporali, vento e un deciso calo delle temperature che segnerà la fine della fase estiva. Secondo le previsioni di 3bmeteo, la settimana appena cominciata sarà caratterizzata da un peggioramento diffuso sull’Italia, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: campania - piogge

Piogge e temporali, prorogata l’allerta meteo in Campania

Piogge e temporali in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione civile

Piogge in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania

Ancora caldo torrido su Napoli e Campania almeno fino a lunedì, poi le prime nuvole Piogge e temporali attese peri prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per piogge e temporali il 29 ed il 30 agosto https://ift.tt/BNzvG4t - X Vai su X

Campania, piogge e calo termico da martedì: le previsioni; Weekend stabile in Sicilia atteso calo termico e ritorno delle piogge; Meteo in Campania: breve ed intensa ondata di caldo in arrivo, nel weekend temporali e calo termico.

Weekend stabile in Sicilia atteso calo termico e ritorno delle piogge - Nel fine settimana l’alta pressione subtropicale continuerà a interessare il Mediterraneo centrale, determinando condizioni meteorologiche stabili su ... canalesicilia.it scrive

Mazzoleni (3BMeteo): “Ultimi giorni di caldo, con l’autunno arriva un deciso calo termico” - com: “L’anomalo anticiclone subtropicale, responsabile di un weekend ancora dal sapore estivo, nel corso della nuova settimana lascerà spazio a una fresca ... Scrive corriereirpinia.it