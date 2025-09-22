Campagnola che tranvata! Ne prende 6 dal Fiorenzuola
CAMPAGNOLA 1 FIORENZUOLA 6 CAMPAGNOLA: Vlas (23’ st Vioni), Calabretti, Setti (35’ st Mora), Vezzani, Marzi (35’ st Cavicchioli), Montanari, Esposito (41’ st Alberti), Barilli, Margotta, Zito, Previato (23’ st Angelillis). A disp. Camillo, Cinelli, Aurea, Consiglio. All. Manfredini. FIORENZUOLA: Malagoli, Dellagiovanna (41’ st Benedetti), Macchioni, La Vigna, Varoli, Zucchini, Pertica (12’ st Caradonna), Pastiglione (12’ st Bandaogo), Piro (41’ st Censi), Scarlata, Morrone (22’ st Lori). A disp. Cantoni, Borrelli, Pinelli, Mancini. All. Araldi. Arbitro: Delucca di Bologna. Reti: 5’ rig. Zito (C), 15’ rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
