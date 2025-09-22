Camorra | processo al clan Moccia il Riesame conferma la scarcerazione di 15 imputati
NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2025 – Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia di Afragola, ritenuti dalla Procura di Napoli ai vertici dell’omonimo clan. La decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, presieduta dal giudice Gallo, ha rigettato l’appello della Procura contro la scarcerazione di 15 imputati avvenuta per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Tra i soggetti coinvolti figurano i fratelli Antonio, Luigi e Gennaro Moccia. Alcuni degli imputati sono comunque sottoposti a misure cautelari come il divieto di residenza in Campania e Lazio, considerate aree di concentrazione delle attività economiche del clan secondo i carabinieri del Ros. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: camorra - processo
Il processo Cuocolo: quando Viterbo diventò il centro del mondo per colpa della camorra
Sconti di pena per la holding criminale di Salvatore Romano, che ha gestito il traffico di cocaina nella periferia nord di Napoli. #camorra #condanne #narcos #processo #cronacagiudiziaria #quartierinapoli #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, clan Moccia: il riesame conferma le scarcerazioni; Processo al clan Moccia, imputati restano liberi: Tribunale conferma scarcerazioni; Clan Moccia, processo fermo: scarcerati nove imputati.
Processo al clan Moccia, imputati restano liberi: Tribunale conferma scarcerazioni - Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione di 15 imputati nel processo contro il clan Moccia di ... Secondo fanpage.it
Clan Moccia, Riesame conferma scarcerazione di 15 imputati: rigettato ricorso della Procura - Restano liberi i componenti della famiglia Moccia, indicati dagli inquirenti come vertici dell’omonimo clan di Afragola. Da pupia.tv