Camorra | processo al clan Moccia il Riesame conferma la scarcerazione di 15 imputati

NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2025 – Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia di Afragola, ritenuti dalla Procura di Napoli ai vertici dell'omonimo clan. La decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, presieduta dal giudice Gallo, ha rigettato l'appello della Procura contro la scarcerazione di 15 imputati avvenuta per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Tra i soggetti coinvolti figurano i fratelli Antonio, Luigi e Gennaro Moccia. Alcuni degli imputati sono comunque sottoposti a misure cautelari come il divieto di residenza in Campania e Lazio, considerate aree di concentrazione delle attività economiche del clan secondo i carabinieri del Ros.

