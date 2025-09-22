' Camminare nelle scarpe di un altro' alla Cittadella del Buon Vivere il percorso immersivo tra ' storie in movimento'

Dopo il successo dell'anno scorso, l'Associazione di Promozione Sociale Officina delle Idee torna con "Storie in movimento" al Festival del Buon Vivere. L'iniziativa si terrà il 27 e 28 settembre, dalle 10 alle 18 alla Cittadella del Buon Vivere, con un'esperienza immersiva che incarna la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

'Camminare nelle scarpe di un altro', alla Cittadella del Buon Vivere il percorso immersivo tra 'storie in movimento'; Alla Facoltà Teologica di Sicilia la “Cittadella della Gioventù”. Il preside:.

"Mettiti nelle mie scarpe", per immedesimarsi in un altro - Un'occasione aperta a tutti per mettersi nei panni di un' altra persona, camminare realmente nelle sue scarpe, provare le sue emozioni, le fragilità, i sogni e per valorizzare Pordenone come città ... Come scrive ansa.it

