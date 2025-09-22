Cambio dell’ultim’ora in casa Napoli Conte esclude un big per il Pisa | di chi si tratta

Sono in arrivo importanti novità in vista della sfida tra Napoli e Pisa. Antonio Conte sarebbe pronto ad escludere un noto big in occasione del match che si giocherà al Maradona.  Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Napoli e Pisa. Le due compagini assicureranno spettacolo in campo, ma al momento tutta l’attenzione è focalizzata su quelle che sono le possibili scelte degli allenatori. I due tecnici, infatti, si affideranno ai propri uomini migliori. Non è da escludere un importante cambio tra le file azzurre, con Conte ormai pronto ad escludere un noto big. Cambia il Napoli in vista del Pisa: l’ultima decisione di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cambio dell’ultim’ora in casa Napoli, Conte esclude un big per il Pisa: di chi si tratta

