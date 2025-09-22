Cambiamenti su Canale 5 | Bova anticipa al martedì e Hunziker al mercoledì

La prima serata di Canale 5 di questa settimana ha mostrato risultati inferiori alle aspettative, con alcune variazioni nel palinsesto che mirano a migliorare l’audience. In particolare, le nuove produzioni Io Canto Family e la terza stagione di Buongiorno, Mamma! hanno avuto un avvio sottotono, spingendo la rete a rivedere la programmazione serale. riposizionamento delle serialità: cambio di giorno in palinsesto. Dopo una prima puntata trasmessa mercoledì scorso, che ha attirato circa 2,1 milioni di spettatori con uno share del 14,7%, il pubblico si è dimostrato meno interessato rispetto alla replica de “Il Commissario Montalbano”, che ha registrato il 16% di share. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

