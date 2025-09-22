Un borgo di pietra, gli aromi dell’uva matura e una luce settembrina che accarezza le colline: così Nibbiano ha accolto la terza tappa del Valtidone Wine Fest 2025, dedicata ai passiti e ai vitigni autoctoni. Un’occasione corale in cui sapori, volti e storie si sono intrecciati lungo le vie del paese. Una domenica di degustazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Calici di passito, Nibbiano celebra il Valtidone Wine Fest