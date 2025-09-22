Calhanoglu festeggia la vittoria dopo Inter Sassuolo | Continuiamo così! Il messaggio social – FOTO

Calhanoglu festeggia la vittoria dopo Inter Sassuolo: «Continuiamo così!». Il messaggio social del centrocampista turco – FOTO. Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’ Inter, ha disputato sessanta minuti nella vittoria dei nerazzurri sul Sassuolo prima di essere sostituito da Davide Frattesi. Nonostante una prestazione senza giocate eclatanti, il numero 20 ha confermato la propria importanza in termini di presenza, gestione del gioco e supporto al reparto offensivo. Il messaggio social e il rilancio della squadra. Dopo la gara, Calhanoglu ha sintetizzato il significato dei tre punti conquistati sui propri canali social, sottolineando quanto fosse fondamentale ottenere la vittoria per ripartire dopo due stop in campionato che avevano pesato sulla classifica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

