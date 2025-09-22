Calhanoglu festeggia la vittoria dopo Inter Sassuolo | Continuiamo così! Il messaggio social – FOTO
Calhanoglu festeggia la vittoria dopo Inter Sassuolo: «Continuiamo così!». Il messaggio social del centrocampista turco – FOTO. Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’ Inter, ha disputato sessanta minuti nella vittoria dei nerazzurri sul Sassuolo prima di essere sostituito da Davide Frattesi. Nonostante una prestazione senza giocate eclatanti, il numero 20 ha confermato la propria importanza in termini di presenza, gestione del gioco e supporto al reparto offensivo. Il messaggio social e il rilancio della squadra. Dopo la gara, Calhanoglu ha sintetizzato il significato dei tre punti conquistati sui propri canali social, sottolineando quanto fosse fondamentale ottenere la vittoria per ripartire dopo due stop in campionato che avevano pesato sulla classifica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calhanoglu - festeggia
Sky Sport: “Se non ce la fa Lautaro, dovrebbe giocare Pio Esposito. Ballottaggio Barella-Frattesi con Calhanoglu e Sucic. In difesa dovrebbe riposare Bastoni dall’inizio, con Carlos Augusto insieme a de Vrij e Akanji”. - facebook.com Vai su Facebook
Sai cosa c'è di nuovo? Che questa domenica si festeggia ancora e poi da domani pensiamo al BVB https://youtu.be/YPMbpSWpoO4?si=-pZg9kAM3qGnVILY… - X Vai su X
La Juventus batte l'Inter 4-3 al termine di una partita pazza: Adzic sorprende Sommer in recupero; Inter-Feyenoord 2-1: nerazzurri ai quarti di Champions, ora la sfida al Bayern; Inter-Barcellona accende il Clasico: tifosi madrileni ballano su “Sarà perché ti amo”.
Inter-Sassuolo, Calhanoglu sui social: “Erano importanti i tre punti, fatti” - Hakan Calhanoglu ha lasciato un suo commento sui social per i follower alla fine della gara vinta contro il Sassuolo ... msn.com scrive
Calhanoglu, ancora Gala. Ora deve riprendersi l’Inter: “Per Chivu indispensabile per un motivo” - Le parole del tecnico del Galatasaray hanno fatto capire quanto sia stata travagliata l'estate del centrocampista che ora deve recuperare ... Lo riporta fcinter1908.it