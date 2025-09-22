Calenzano Sinistra per Israele | Volo del deltaplano spettacolo osceno Anche Palazzo Vecchio condanna
In una nota Sara Natale Sforni, coordinatrice della sezione fiorentina di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati, stigmatizza il volo del deltaplano sopra Calenzano, che richiamava l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: calenzano - sinistra
Si è svolto mercoledì 17 settembre, nell’ambito della manifestazione Civitas, il tavolo di discussione relativo alla progettualità scolastica a Calenzano organizzato dal Gruppo di Lavoro “Scuola” di Sinistra per Calenzano. Consapevoli degli indirizzi di Ministero - facebook.com Vai su Facebook
“A Calenzano, in provincia di Firenze, è stato fatto volare un deltaplano su una folla di manifestanti che applaudiva e gridava «Palestina libera dal fiume al mare», in un episodio che poi è stato usato sui social da diversi account molto seguiti come glorificazion - X Vai su X
Calenzano, Sinistra per Israele: Volo del deltaplano spettacolo osceno. Anche Palazzo Vecchio condanna; Calenzano, applausi al deltaplano della vergogna: ovazione dei ProPal al massacro di Hamas.
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacco del 7 ottobre di Hamas" - Video - 'Nel giorno del massacro scesero anche dal cielo con questi velivoli' denuncia l'associazione Italia- Riporta msn.com
Un deltaplano sorvola il corteo per Gaza a Calenzano, gli organizzatori: «Non è un riferimento agli attacchi di Hamas, non scherziamo» - Sui social scoppia il caso: per qualcuno ricorda gli attacchi a Israele del 7 ottobre, avvenuti anche con i deltaplani. Scrive corrierefiorentino.corriere.it