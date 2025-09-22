Calendario Ryder Cup 2025 | orari giornalieri dove vederla in tv e streaming

Ci siamo: entriamo nella settimana della Ryder Cup 2025. Sarà lo Stato di New York, con il Bethpage Black Course di Farmingdale, uno dei campi più celebri al mondo, a ospitare la manifestazione che a ogni biennio mette di fronte l’Europa e gli Stati Uniti. Niente soldi in palio, ma non importa fondamentalmente a nessuno. L’Europa presenta praticamente lo stesso blocco, o quasi, che Luke Donald portò a un roboante successo due anni fa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Keegan Bradley, invece, ha effettuato qualche scelta a sorpresa per tentare di portare Scottie Scheffler e compagni alla riconquista del trofeo più ambito del golf. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Ryder Cup 2025: orari giornalieri, dove vederla in tv e streaming

Ryder Cup 2025: tutti i qualificati e convocati e i capitani di Europa e USA. Dove si gioca, date e format - Al Bethpage Black di Farmingdale (New York), due anni dopo il dominio di Roma, il Team Europe cerca di tenersi la coppa ... Riporta oasport.it

