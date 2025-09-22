Calciomercato Juventus | Locatelli e Koop non convincono del tutto Idea Milinkovic-Savic per gennaio

. Il serbo in scadenza con l’Al-Hilal La coperta a centrocampo è corta, e la Juventus se ne è accorta nel modo più duro. Il pareggio di Verona ha messo a nudo le difficoltà di un reparto in piena crisi di identità, dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: Locatelli e Koop non convincono del tutto. Idea Milinkovic-Savic per gennaio

Juve, futuro a centrocampo per Koop: Tudor lo vuole arretrare, ecco come cambia il mercato; Juve-Udinese, i convocati di Tudor: la decisione su Koop, Cambiaso e Kelly; Kolo Muani con Vlahovic? Le possibili formazioni della Juventus.

Ribaltone Locatelli: addio Juve, firma con un’altra big italiana - A sorpresa Locatelli potrebbe salutare la Juventus e andare a firmare con un'altra big italiana: ecco i dettagli ... Come scrive calciotoday.it

Caos Locatelli e Milinkovic-Savic alla Juve: ha già detto sì - La Juventus a gennaio dovrà tornare quasi sicuramente sul mercato dei centrocampisti e Milinkovic può essere un'opzione ... Riporta calciomercato.it