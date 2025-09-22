Calciomercato Juventus | i bianconeri faranno all-in su questo giocatore l’anno prossimo! Quale sarà il futuro acquisto? Retroscena sulle mosse della dirigenza

Calciomercato Juventus: il club bianconero punterà tutto su questo giocatore per l’anno prossimo, la rivelazione sulle mosse della dirigenza. Un mercato più che soddisfacente, ma con un neo, un tassello mancante. Il calciomercato Juventus ha rivoluzionato il suo attacco, ha blindato la difesa, ma a centrocampo manca ancora un vero “orchestratore”. A analizzare la situazione è il giornalista Gianni Balzarini, che ha svelato i retroscena di una scelta di mercato precisa e ponderata. Manca un regista: non per incompetenza, ma per strategia. « A questa squadra manca il giocatore che faccia girare il pallone, è estremamente evidente », ha spiegato Balzarini sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: «i bianconeri faranno all-in su questo giocatore l’anno prossimo!». Quale sarà il futuro acquisto? Retroscena sulle mosse della dirigenza

