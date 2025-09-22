Calciomercato Juve il colpo in estate è stato favorito da questo ex bianconero! La rivelazione su quanto accaduto in estate | tutti i dettagli
Calciomercato Juve, il retroscena di Moretto: questo giocatore aveva deciso la sua prossima destinazione, decisivo l’ex bianconero. Il grande colpo del calciomercato Juve estivo, l’arrivo dell’attaccante canadese Jonathan David, nasconde un retroscena a dir poco clamoroso. Secondo quanto ricostruito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, a risultare decisivo per il suo approdo in bianconero è stato, involontariamente, un ex giocatore e allenatore della Juventus: l’attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte. La ricostruzione della trattativa ha i contorni di una vera e propria sliding door. Per mesi, il Napoli era stato il club più vicino a Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
