Calciomercato Inter la verità sull’apprezzamento dei nerazzurri per Nico Paz | arriva la rivelazione di Romano Cos’è successo in estate

Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha affrontato uno dei temi del calciomercato Inter che hanno fatto maggiormente sognare i tifosi interisti negli scorsi mesi. Si tratta dell'interesse conclamato da parte del club meneghino per Nico Paz, il talento argentino del Como ma che resta sotto controllo del Real Madrid. CALCIOMERCATO INTER – « L'Inter è stata accostata tante volte nell'ultimo anno a Nico Paz perché l'Inter adora Nico Paz, ha avuto diversi elementi di apprezzamento, sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia di Nico Paz.

