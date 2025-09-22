Calciomercato Inter la verità sull’apprezzamento dei nerazzurri per Nico Paz | arriva la rivelazione di Romano Cos’è successo in estate
Calciomercato Inter, la verità sull’apprezzamento dei nerazzurri per Nico Paz: arriva la rivelazione di Fabrizio Romano. In estate.. Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha affrontato uno dei temi del calciomercato Inter che hanno fatto maggiormente sognare i tifosi interisti negli scorsi mesi. Si tratta dell’interesse conclamato da parte del club meneghino per Nico Paz, il talento argentino del Como ma che resta sotto controllo del Real Madrid. CALCIOMERCATO INTER – « L’Inter è stata accostata tante volte nell’ultimo anno a Nico Paz perché l’Inter adora Nico Paz, ha avuto diversi elementi di apprezzamento, sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia di Nico Paz. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
#Calciomercato #Inter ? Ecco l’idea per il post Sommer - X Vai su X
Buonanotte col calciomercato Le novità di oggi per l'Inter - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter: quale futuro per Vidal? Gli scenari - All'Inter è difficile per il cileno godere di continuità e fiducia, nonostante sia sempre più vicino il quinto tricolore della sua ... Si legge su calciomercato.com
Calciomercato chiuso oggi: l’Inter prende Akanji, Openda alla Juve. Rabiot e Odogu al Milan. Hojlund al Napoli, salta lo scambio Dovbyk-Gimenez - Le ultime notizie di calciomercato chiuso oggi, lunedì 1 settembre, alle 20. Secondo fanpage.it