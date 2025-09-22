Calciomercatocom – La Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul mercato di gennaio

Justcalcio.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-22 06:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il 30enne centrocampista serbo ex Lazio è in scadenza di contratto a giugno con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La Juventus ha la coperta corta a centrocampo. Dove l’olandese Koopmeiners non sta ancora riuscendo a esprimersi ai livelli mostrati nell’Atalanta, prossima avversaria attesa sabato allo Stadium. Nell’ultima gara di campionato pareggiata a Verona si sono visti in difficoltà pure Thuram e Locatelli, sostituiti da Tudor nella ripresa rispettivamente con Koopmeiners e Adzic. Il capitano italiano ex Milan è stato aspramente criticati dai tifosi bianconeri sui social, persino nel post che celebra la nascita del piccolo Edoardo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calciomercatocom - juventus

calciomercatocom 8211 juventus pensaLa Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul mercato di gennaio - Intanto i dirigenti della Juventus stanno pensando di tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto centrale del campo. Scrive msn.com

La Juventus pensa a Lookman per il post Vlahovic - Quello tra Dusan Vlahovic e la Juventus è un matrimonio destinato a finire: il divorzio ha già una data che coincide con la scadenza del contratto del serbo, fissata per giugno 2026. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercatocom 8211 Juventus Pensa