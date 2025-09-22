Calciomercatocom – La Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul mercato di gennaio
Il 30enne centrocampista serbo ex Lazio è in scadenza di contratto a giugno con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La Juventus ha la coperta corta a centrocampo. Dove l'olandese Koopmeiners non sta ancora riuscendo a esprimersi ai livelli mostrati nell'Atalanta, prossima avversaria attesa sabato allo Stadium. Nell'ultima gara di campionato pareggiata a Verona si sono visti in difficoltà pure Thuram e Locatelli, sostituiti da Tudor nella ripresa rispettivamente con Koopmeiners e Adzic. Il capitano italiano ex Milan è stato aspramente criticati dai tifosi bianconeri sui social, persino nel post che celebra la nascita del piccolo Edoardo.
In questa notizia si parla di: calciomercatocom - juventus
