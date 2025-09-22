Calciomercato Atalanta | Lookman caso a chiuso E a gennaio… Le intenzioni del club

Calciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio. Le intenzioni del club nei confronti dell’attaccante nigeriano Dopo un’estate turbolenta, passata al centro di voci di mercato che lo volevano lontano da Bergamo, per Ademola Lookman è iniziato il difficile percorso di reintegrazione nell’Atalanta. Il cameo finale contro il Torino, a quattro mesi dall’ultima apparizione, è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio… Le intenzioni del club

In questa notizia si parla di: calciomercato - atalanta

Calciomercato Atalanta, trattativa col Genoa in dirittura d’arrivo per Honest Ahanor

Calciomercato Atalanta, ufficiale l’acquisto di Sulemana! Ecco il comunicato del club nerazzurro

Calciomercato Inter, sfida all’Atalanta per De Winter: la situazione

Lookman torna in campo con l'#Atalanta dopo 4 mesi: entra nel finale contro il #Torino, come è andata https://calciomercato.com/liste/lookman-torna-in-campo-con-l-atalanta-dopo-4-mesi-entra-nel-finale-contro-il-torino-come-e-andata/blt3e27f8277f098477… - X Vai su X

Galatasaray su Lookman nelle ultime ore di calciomercato: i colloqui con l’Atalanta e l’agente del giocatore sono in corso, il club chiede 55 milioni. I turchi sognano un attacco stellare - facebook.com Vai su Facebook

Cosa succede con Lookman ora che il calciomercato è finito ed è rimasto all'Atalanta (per adesso); Atalanta, le pagelle di Serina del calciomercato: scelte razionali e rosa più ampia. Bene il caso Lookman; Atalanta, caso Lookman: può anche rimanere e partire l'anno prossimo.

Calciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio… Le intenzioni del club - Dopo un’estate turbolenta, passata al centro di voci di mercato che lo volevano lontano da Bergamo, per Ademola Lookman è iniziato il ... Si legge su calcionews24.com

A gennaio arriva Lookman, affare CHIUSO con l’Atalanta | Con lui si vince lo SCUDETTO - Lookman vivrà ancora qualche mese da separato in casa all’Atalanta: a gennaio si trasferirà in un altro club. Lo riporta ternananews.it