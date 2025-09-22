Calcio vittoria sofferta del Napoli contro il Pisa al Maradona | partenopei a punteggio pieno in Serie A
Andato in archivio il Monday Night del 4° turno di Serie A. Il Napoli, reduce dal ko in Champions League contro il Manchester City, affrontava tra le mura amiche del Diego Armando Maradona il Pisa e la vittoria è stata decisamente sofferta. Match pirotecnico sul rettangolo verde partenopeo, vinto dagli azzurri 3-2. Un risultato che consente alla formazione di Antonio Conte di andare in fuga in classifica, mantenendosi a punteggio pieno dopo quattro turni. Padroni di casa in vantaggio con lo scozzese Billy Gilmour al 39?. Nella ripresa è successo di tutto. I nerazzurri hanno impattato al 59? su calcio di rigore trasformato dall’angolano M’Bala Nzola. 🔗 Leggi su Oasport.it
Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta - Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per ... Da calcionews24.com
Napoli, prima fuga scudetto: tris al Pisa per il poker di vittorie - Quarta vittoria su quattro giornate di campionato per il Napoli di Antonio Conte, unica squadra a punteggio pieno in serie A e quindi capolista in solitaria. msn.com scrive